"Путін у глухому куті": у Франції підтримали риторику США і закликали ЄС посилити тиск

Європейський союз (ЄС) та Сполучені Штати Америки (США) об'єднались, у зв'язку з чим російський диктатор Володимир Путін повинен визнати реальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра Європи та закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро, якого цитує The Guardian.

У тому ж числі він закликав лідерів ЄС підтримати сьогодні 18-й пакет санкцій ЄС , щоб зберегти динаміку після вчорашніх погроз Трампа "застосувати дуже сильний тиск на Путіна".

Під час розмови з журналістами Барро висловив сподівання, що нова риторика Вашингтона та додаткові санкції ЄС змусять Путіна "визнати реальність: він зайшов занадто далеко і тепер опинився в глухому куті ".

Спроби США зупинити війну в Україні

Штати останні місяці активізували дипломатичні зусилля, щоб зупинити війну в Україні. Американські представники провели низку окремих зустрічей з українською та російською сторонами. Під час однієї з таких ініціатив Вашингтон виступив із пропозицією про повне припинення вогню - Україна одразу погодилась, тоді як Росія відповіла зустрічними вимогами. Попри це, Київ та Москва повернулися до прямих переговорів і вже провели кілька раундів діалогу.

Зі свого боку, Трамп після повернення до влади суттєво змінив риторику щодо війни. Напередодні він висловив невдоволення позицією Путіна, пригрозив новим пакетом санкцій проти Росії та заявив про передачу Україні додаткових ЗРК Patriot.

Паралельно генеральний секретар НАТО Марк Рютте звернувся до керівництва Бразилії, Китаю та Індії із закликом вплинути на Кремль і закликати до припинення бойових дій, якщо прагнуть уникнути вторинних санкцій.

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