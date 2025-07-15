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"Путин в тупике": во Франции поддержали риторику США и призвали ЕС усилить давление

Вторник 15 июля 2025 12:43
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"Путин в тупике": во Франции поддержали риторику США и призвали ЕС усилить давление Фото: Жан-Ноэль Барро, министр Европы и иностранных дел Франции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз (ЕС) и Соединенные Штаты Америки (США) объединились, в связи с чем российский диктатор Владимир Путин должен признать реальность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра Европы и иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, которого цитирует The Guardian.

Во время разговора с журналистами Барро выразил надежду, что новая риторика Вашингтона и дополнительные санкции ЕС заставят Путина "признать реальность: он зашел слишком далеко и теперь оказался в тупике".

В том же числе он призвал лидеров ЕС поддержать сегодня 18-й пакет санкций ЕС, чтобы сохранить динамику после вчерашних угроз Трампа "применить очень сильное давление на Путина".

Попытки США остановить войну в Украине

Штаты последние месяцы активизировали дипломатические усилия, чтобы остановить войну в Украине. Американские представители провели ряд отдельных встреч с украинской и российской сторонами. Во время одной из таких инициатив Вашингтон выступил с предложением о полном прекращении огня - Украина сразу согласилась, тогда как Россия ответила встречными требованиями. Несмотря на это, Киев и Москва вернулись к прямым переговорам и уже провели несколько раундов диалога.

Со своей стороны, Трамп после возвращения к власти существенно изменил риторику относительно войны. Накануне он выразил недовольство позицией Путина, пригрозил новым пакетом санкций против России и заявил о передаче Украине дополнительных ЗРК Patriot.

Параллельно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к руководству Бразилии, Китая и Индии с призывом повлиять на Кремль и призвать к прекращению боевых действий, если стремятся избежать вторичных санкций.

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