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Пентагон разрабатывает средство перехвата гиперзвукового оружия

Новости » Политика     25.01.2020 - 21:32
Пентагон разрабатывает средство перехвата гиперзвукового оружия
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США и Northrop Grumman Systems заключили контракт

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США и американской Northrop Grumman Systems заключили контракт на сумму 13 млн долларов на разработку средства перехвата гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пентагона.

Сообщается, что в рамках контракта компания проведет исследования, разработает технологию, которая в дальнейшем будет применена в создании усовершенствованного перехватчика гиперзвуковых целей в верхних слоях атмосферы. Речь идет о проекте под названием Glide Breaker. Завершить проект планируется в январе 2021 года.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Пентагон заключил контракт с американской военно-промышленной компанией Raytheon на разработку гиперзвукового оружия на сумму 63,3 млн долларов. Сообщалось, что Raytheon по заказу управления перспективных исследовательских проектов Пентагона будет развивать программу гиперзвукового оружия Tactical Boost Glide.

В октябре 2018 года сообщалось, что США начнут испытания гиперзвукового оружия. Замглавы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что Пентагон занимался расчетом затрат, необходимых для запуска производства гиперзвукового оружия, и оценкой возможностей его изготовления на перспективу.

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