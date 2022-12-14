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Путін фундаментально прорахувався, жоден із його планів не спрацював, - Шольц

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що президент РФ Володимир Путін "фундаментально прорахувався" у своєму баченні устрою європейських країн та недооцінив єдність Європи та Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

"Жоден із планів російського президента не спрацював, а Путін сам опинився у міжнародній ізоляції. При плануванні він був неправильної думки про мужність українців, про Європу, про нас, про характер нашої демократії, про наше бажання чинити опір великодержавному божевілля та імперіалізму", - сказав Шольц.

Він також пообіцяв підтримувати Україну всіма способами "рівно стільки, скільки це буде потрібно". Канцлер підкреслив, що санкції проти Росії "зберігаються і надалі посилюватимуться доти, доки Путін продовжуватиме свою жорстоку військову агресію".

Глава німецького уряду ще раз зауважив, що не в останню чергу німецькі зенітні танки Gepard "вносять дуже дієвий внесок у те, що чимало російських ракет збивається".

Також Шольц звинуватив Москву в "підлих способах ведення війни", згадуючи цілеспрямовані атаки на цивільну інфраструктуру. Він висловив сподівання, що до Москви дійшли сигнали про те, в якій ізоляції опинилися росіяни та Путін із "його непереборною великодержавною манією".

Нагадаємо,канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС має єдність у своїй підтримці України. Спроби підірвати цінності блоку шляхом блокування рішень зазнають невдачі.

Також раніше ми писали, що в Офісі президента зробили заяву щодо фіналу війни з Росією.

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Олаф ШольцВійна Росії проти України