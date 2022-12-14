Путин фундаментально просчитался, ни один из его планов не сработал, - Шольц

"Ни один из планов российского президента не сработал, а Путин сам оказался в международной изоляции. При планировании он был неправильного мнения о мужестве украинцев, о Европе, о нас, о характере нашей демократии, о нашем желании сопротивляться великодержавному безумию и империализму, - сказал Шольц.

Он также пообещал поддерживать Украину всеми способами "ровно столько, сколько это потребуется". Канцлер подчеркнул, что санкции против России "сохраняются и будут усиливаться до тех пор, пока Путин будет продолжать свою жестокую военную агрессию".

Глава германского правительства еще раз отметил, что не в последнюю очередь немецкие зенитные танки Gepard "вносят очень действенный вклад в то, что многие российские ракеты сбиваются".

Также Шольц обвинил Москву в "подлых способах ведения войны", вспоминая целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру. Он выразил надежду, что до Москвы дошли сигналы о том, в какой изоляции оказались россияне и Путин с "его непреодолимой великодержавной манией".