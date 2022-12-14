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Путин фундаментально просчитался, ни один из его планов не сработал, - Шольц

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что президент РФ Владимир Путин "фундаментально просчитался" в своем видении устройства европейских стран и недооценил единство Европы и Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

"Ни один из планов российского президента не сработал, а Путин сам оказался в международной изоляции. При планировании он был неправильного мнения о мужестве украинцев, о Европе, о нас, о характере нашей демократии, о нашем желании сопротивляться великодержавному безумию и империализму, - сказал Шольц.

Он также пообещал поддерживать Украину всеми способами "ровно столько, сколько это потребуется". Канцлер подчеркнул, что санкции против России "сохраняются и будут усиливаться до тех пор, пока Путин будет продолжать свою жестокую военную агрессию".

Глава германского правительства еще раз отметил, что не в последнюю очередь немецкие зенитные танки Gepard "вносят очень действенный вклад в то, что многие российские ракеты сбиваются".

Также Шольц обвинил Москву в "подлых способах ведения войны", вспоминая целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру. Он выразил надежду, что до Москвы дошли сигналы о том, в какой изоляции оказались россияне и Путин с "его непреодолимой великодержавной манией".

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС имеет единство в своей поддержке Украины. Попытки подорвать ценности блока путем блокирования решений терпят неудачу.

Также ранее мы писали, что в Офисе президента сделали заявление по поводу финала войны с Россией.

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Олаф ШольцВойна России против Украины