Путин и Эрдоган могут обсудить его посредничество по Донбассу, - МИД России

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить его предложение стать посредником между РФ и Украиной в урегулировании конфликта на Донбассе. Телефонный разговор лидеров обеих стран уже запланирован.

По его словам, в рамках этого разговора будет обсуждаться ситуация в Украине.

"Этот подход проявился в недавнем заявлении президента Эрдогана о том, что он готов стать посредником между Москвой и Киевом. Кремль в лице пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова уже отреагировал на эту тираду, сказав, что мы не являемся стороной конфликта...Планируется телефонный разговор наших лидеров. Думаю, эти вопросы тоже будут обсуждаться", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, Турция "имеет особую позицию" по ситуации в Украине и постоянно на официальном уровне заявляет о недопустимости оккупации Крыма. А в вопросе Донбасса турецкая сторона заявляет о необходимости полностью выполнять минские договоренности, но "вкладывает в этот призыв очень специфический смысл, предлагая, чтобы Россия активнее выполняла свои обязательства".