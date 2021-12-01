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Путін і Ердоган можуть обговорити його посередництво щодо Донбасу, - МЗС Росії

Автор: Сергей Новиков

Президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган можуть обговорити його пропозицію стати посередником між РФ і Україною у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Телефонна розмова лідерів обох країн вже запланована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За його словами, в рамках цієї розмови буде обговорюватися ситуація в Україні.

"Цей підхід проявився в недавній заяві президента Ердогана про те, що він готовий стати посередником між Москвою і Києвом. Кремль в особі прес-секретаря президента Дмитра Пєскова вже відреагував на цю тираду, сказавши, що ми не є стороною конфлікту...Планується телефонна розмова наших лідерів. Думаю, ці питання теж будуть обговорюватися", - заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Він підкреслив, Туреччина "має особливу позицію" щодо ситуації в Україні і постійно на офіційному рівні заявляє про неприпустимість окупації Криму. А в питанні Донбасу турецька сторона заявляє про необхідність повністю виконувати мінські домовленості, але "вкладає в цей заклик дуже специфічний сенс, пропонуючи, щоб Росія активніше виконувала свої зобов'язання".

Нагадаємо, раніше Ердоган заявив, що Туреччина може стати посередником між Україною і Росією, оскільки зацікавлена в тому, щоб в цьому регіоні встановився мир.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що про посередництво Туреччини по Донбасу не може йти мови.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяДонбасРеджеп Тайіп ЕрдоганЛавров