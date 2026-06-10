ua en ru
Ср, 10 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Путін дозволив відбирати квартири у критиків режиму, які втекли з Росії

20:46 10.06.2026 Ср
2 хв
За які дії росіяни можуть втратити квартири та гроші?
aimg Марія Науменко
Путін дозволив відбирати квартири у критиків режиму, які втекли з Росії Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Критика війни, заклики до санкцій або інші дії, які Кремль вважає загрозою своїм інтересам, можуть коштувати росіянам квартир, рахунків та іншого майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє арештовувати майно російських громадян, що перебувають за межами країни, за так звані адміністративні правопорушення проти інтересів Росії.

Документ набуде чинності з 1 вересня 2026 року.

Згідно із законом, підставою для арешту майна можуть стати "дискредитація" російської армії, заклики до запровадження санкцій проти РФ, поширення "екстремістських матеріалів", "пропаганда нацистської символіки", а також несплата штрафів за такі дії.

Читайте також: Ліквідація Хаменеї налякала Кремль, охорону Путіна змінили, - FT

При цьому арешт може стосуватися не лише нерухомості, а й грошових коштів на банківських рахунках. Вартість майна, на яке накладаються обмеження, не обмежується розміром штрафу.

Також закон передбачає, що якщо громадянина, який перебуває за кордоном, неможливо повідомити про початок провадження, суд має призначити йому захисника. Якщо справу буде закрито, витрати на адвоката компенсують із федерального бюджету.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що закон спрямований проти росіян, які після виїзду з країни ведуть діяльність, що нібито суперечить інтересам РФ. Автори ініціативи вважають, що такі заходи допоможуть припиняти заклики до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу Росії.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що через гострий дефіцит кадрів Кремль планує активніше залучати до роботи пенсіонерів і людей передпенсійного віку.

За даними розвідки, російська влада розраховує таким чином частково закрити нестачу працівників у промисловості, медицині та логістиці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Путін Російська Федерація
Новини
Супутник показав наслідки ударів по Чонгарському мосту
Супутник показав наслідки ударів по Чонгарському мосту
Аналітика
Спека, зливи та дефіцит води. Що чекає Україну через глобальну зміну клімату
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Спека, зливи та дефіцит води. Що чекає Україну через глобальну зміну клімату