Путин разрешил отбирать квартиры у критиков режима, которые сбежали из России

Критика войны, призывы к санкциям или другие действия, которые Кремль считает угрозой своим интересам, могут стоить россиянам квартир, счетов и другого имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times .

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который позволяет арестовывать имущество российских граждан, находящихся за пределами страны, за так называемые административные правонарушения против интересов России.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Согласно закону, основанием для ареста имущества могут стать "дискредитация" российской армии, призывы к введению санкций против РФ, распространение "экстремистских материалов", "пропаганда нацистской символики", а также неуплата штрафов за такие действия.

При этом арест может касаться не только недвижимости, но и денежных средств на банковских счетах. Стоимость имущества, на которое накладываются ограничения, не ограничивается размером штрафа.

Также закон предусматривает, что если гражданина, который находится за границей, невозможно уведомить о начале производства, суд должен назначить ему защитника. Если дело будет закрыто, расходы на адвоката компенсируют из федерального бюджета.

В пояснительной записке к документу отмечается, что закон направлен против россиян, которые после выезда из страны ведут деятельность, якобы противоречащую интересам РФ. Авторы инициативы считают, что такие меры помогут пресекать призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного строя России.