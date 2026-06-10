Путин разрешил отбирать квартиры у критиков режима, которые сбежали из России
Критика войны, призывы к санкциям или другие действия, которые Кремль считает угрозой своим интересам, могут стоить россиянам квартир, счетов и другого имущества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который позволяет арестовывать имущество российских граждан, находящихся за пределами страны, за так называемые административные правонарушения против интересов России.
Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Согласно закону, основанием для ареста имущества могут стать "дискредитация" российской армии, призывы к введению санкций против РФ, распространение "экстремистских материалов", "пропаганда нацистской символики", а также неуплата штрафов за такие действия.
При этом арест может касаться не только недвижимости, но и денежных средств на банковских счетах. Стоимость имущества, на которое накладываются ограничения, не ограничивается размером штрафа.
Также закон предусматривает, что если гражданина, который находится за границей, невозможно уведомить о начале производства, суд должен назначить ему защитника. Если дело будет закрыто, расходы на адвоката компенсируют из федерального бюджета.
В пояснительной записке к документу отмечается, что закон направлен против россиян, которые после выезда из страны ведут деятельность, якобы противоречащую интересам РФ. Авторы инициативы считают, что такие меры помогут пресекать призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного строя России.
Ранее Служба внешней разведки Украины сообщала, что из-за острого дефицита кадров Кремль планирует активнее привлекать к работе пенсионеров и людей предпенсионного возраста.
По данным разведки, российские власти рассчитывают таким образом частично закрыть нехватку работников в промышленности, медицине и логистике.