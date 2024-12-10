Путін спробує помститися за падіння режиму Асада: Зеленський звернувся до партнерів

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, захоче помститися за падіння режиму Башара Асада у Сирії. Путін та Асад - співучасники у насильстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

Глава української держави звернув увагу, що сьогодні, 10 грудня, у День прав людини у мережі публікують жахливі фото з сирійських в'язниць та катівень, які відкрили після того, як Асад втік із країни.

Фото: в'язниці та катівні в Сирії (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Режим Асада протягом десятиліть тримався виключно на насильстві. І саме такими є всі режими, які підтримує Путін", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що такі в'язниці та катівні були у кожному населеному пункті на українській території, який був окупований російськими солдатами.

"Росія - це держава-в'язниця, яка може утримувати чужу, вкрадену землю лише завдяки в'язницям та катівням, які вона там розміщує", - додав президент.

Як підкреслив Зеленський, з початку російської окупації за танками "завжди йдуть репресії та тортури". Зокрема, так було у Криму 2014 року, коли росіяни влаштували репресії кримських татар. І з 2022 року звірства збільшилися у масштабах та жорстокості.

"Асад і Путін - це не просто васал і сюзерен. Вони - співучасники у насильстві. Такі диктатори як Асад не можуть вижити без таких диктаторів, як Путін. І Путін намагатиметься помститися за падіння Асада", - зазначив глава держави.

За його словами, зараз у світі потрібна єдність і сила, щоб протистояти таким режимам, які сіють лише приниження та залишають після себе страждання, біль та руїни.

"Допомагаючи Україні боротися проти російської диктатури, міжнародна спільнота допомагає багатьом іншим регіонам світу відновити безпеку та досягти захисту від насильства", - написав президент.

Він уточнив, що за жахливі звірства та порушення прав людини для Путіна та Асада має бути покарання.