Еволюція джихадиста. Хто такий Мухаммад аль-Джулані, який повалив Асада у Сирії

Колись екстреміст, який боровся з військами США в Іраку, лідер сирійських повстанців Абу Мохаммед аль-Джулані (його угруповання повалило режим Башара Асада) тепер на словах виступає за плюралізм та толерантність.

Він відмовився від псевдоніма і в офіційних повідомленнях використовує своє справжнє ім'я - Ахмед аль-Шара. Що є частиною зусиль щодо віддалення від джихадистського минулого та зміцнення своєї легітимності у новому контексті, коли "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) бере під контроль більшу частину Сирії.

Його перетворення культивувалося протягом багатьох років, що помітно не лише у публічних заявах, а й у зміні зовнішнього вигляду. В останні роки він змінив традиційний одяг ісламістів на сорочку та штани, а зараз носить військову форму, щоб підкреслити статус військового командира. Тепер йому пророкують велику роль у майбутньому уряді Сирії, але багато хто задається питанням, чи зможе він об'єднати країну після 13 років громадянської війни.

Ірак та ІДІЛ: шлях аль-Джулані як джихадиста

Аль-Джулані народився в 1982 році в Саудівській Аравії, де його батько працював інженером-нафтовиком. Переміщена з окупованих Ізраїлем Голанських висот сім'я середнього достатку повернулася до Сирії в 1989-му.

Його політичні погляди сформувалися під впливом палестинської інтифади 2000 року та терактів 11 вересня 2001 року. Шлях джихадиста почався через пару років, коли він приєднався до інших іноземних бойовиків в Іраку, щоб боротися проти військ США, і встановив зв'язки з "Аль-Каїдою".

Пізніше аль-Джулані затримали американські військові, якийсь час він провів у сумнозвісній в'язниці Абу-Грейб, де познайомився з Абу Бакром аль-Багдаді, який згодом очолив терористичну організацію "Ісламська держава".

Народне повстання у Сирії у 2011 році було жорстоко придушене режимом Асада, що призвело до тривалої громадянської війни. Тоді ж він повернувся до країни із завданням створити таємне угруповання "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт допомоги людям Леванту"). Яка досить швидко стала помітною сирійською бойовою силою, що приховувала зв'язки з ІД та "Аль-Каїдою".

Фото: аль-Джуаліані починав як один із лідерів джихадистів (скриншот відео)

Напруженість між ватажками виникла у 2013 році, коли аль-Багдаді в Іраку в односторонньому порядку оголосив про злиття кількох угруповань в "Ісламську державу Іраку та Леванту" (ІДІЛ) і вперше публічно розкрив зв'язок між ними. Аль-Джулані хотів дистанціюватися від насильницької тактики ІД, що призвело до розколу.

Щоб вийти з цієї ситуації, він присягнув на вірність "Аль-Каїді", зробивши "Джебхат ан-Нусра" її сирійською філією. З самого початку він віддавав пріоритет поваленню режиму Башара Асада і займав більш прагматичну позицію, ніж інші радикальні ісламісти.

Зв'язки з "Аль-Каїдою" та поява ХТШ

Приєднання до "Аль-Каїди" привело аль-Джулані до конфлікту з "Ісламською державою". Хоча його дії були частково продиктовані спробою зберегти підтримку сирійських та повстанських угруповань, зрештою зв'язки з "Аль-Каїдою" цьому не сприяли.

Це стало серйозною проблемою, коли "Джебхат ан-Нусра" та інші угруповання зайняли провінцію Ідліб, але не могли домовитися про те, як управляти підконтрольною територією.

У своєму першому інтерв'ю у 2014 році він заявив, що його мета - підкорити Сирію ісламським законам. Тоді ж він ясно дав зрозуміти, що в країні немає місця таким меншинам як алавіти, шиїти, друзи та християни.

У результаті в 2016 році аль-Джулані розірвав зв'язки з "Аль-Каїдою", перейменувавши своє угруповання на "Джебхат Фатх аш-Шам", а потім на "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ, "Організація звільнення Леванту").

Спочатку розкол здавався поверховим, але виявив глибші розбіжності. "Аль-Каїда" звинуватила його у зраді, після чого сформувала нову філію в Сирії. Яка була розгромлена бойовиками ХТШ у 2020 році.

Паралельно вони націлилися проти терористів ІД та іноземних бойовиків в Ідлібі, руйнуючи їхні мережі та змушуючи деяких із них проходити програми "дерадикалізації". Ці кроки, які виправдовувалися як зусилля з об'єднання, сигналізували про стратегію аль-Джулані перетворити ХТШ на політично життєздатну силу.

Незважаючи на публічний розкол з джихадистами та зміну назви, організація ХТШ, як і раніше, вважалася терористичною у багатьох країнах. А уряд США оголосив нагороду в 10 млн доларів за інформацію про місцезнаходження аль-Джулані.

Досвід "державності" у сирійському Ідлібі

ХТШ за нього стала домінантною силою в Ідлібі - найбільшому оплоті повстанців на північному заході Сирії. Для управління провінцією було створено так званий "Сирійський уряд порятунку". Він функціонував як де-факто держава з прем'єр-міністром, міністерствами та місцевими департаментами. При цьому зберігаючи релігійну раду, яка керувалася шаріатом.

Хоча від деяких принципів ісламського права Аль-Джулані відмовився, оскільки згодом почав закликати до релігійної терпимості. "Ми не хочемо, щоб суспільство стало лицемірним, щоб вони молилися, коли бачать нас, і не молилися, коли ми йдемо", - говорив він.

Фото: аль-Джулані у сирійському Ідлібі вже позиціонував себе як прихильник поміркованих поглядів (x.com/amjadmedia)

Перед західною аудиторією він вперше з'явився одягнений у блейзер і з коротким волоссям, зачесаним назад. Аль-Джулані заявив, що його угруповання не загрожує Заходу, а також назвав санкції несправедливими.

"Так, ми критикували західну політику. Але вести війну проти Сполучених Штатів чи Європи, перебуваючи у Сирії, - це неправда. Ми не казали, що хочемо воювати", - зазначив він в інтерв'ю у 2021 році.

Щоб відійти від іміджу джихадиста, аль-Джулані активно працював із громадськістю, відвідуючи табори для біженців та куруючи надання допомоги постраждалим від землетрусу у 2023 році. Він також називав "Талібан", який повернувся до влади в Афганістані, взірцем для ефективного балансування, включаючи тактичні компроміси для досягнення цілей.

Його політика відбивала ширшу стратегію демонстрації здатності ХТШ не лише вести джихад, а й ефективно управляти. Віддаючи пріоритет стабільності та відновленню, він прагнув показати досягнення в Ідлібі як модель успіху, підвищуючи як легітимність ХТШ, так і підкріплюючи власні політичні цілі.

Під його керівництвом ХТШ розгромила інші угруповання джихадистів та повстанців, консолідувавши владу в одних руках. Однак до масштабного наступу проти режиму Асада у 2024 році він стикався із протестами.

Критики звинувачували аль-Джулані в авторитаризмі та придушенні інакомислення. Вони також стверджували, що ХТШ навмисно уникала бойових дій проти урядових сил та заважала робити це джихадистам, щоб заспокоїти міжнародних гравців.

У відповідь було проведено кілька реформ. Зокрема, ХТШ реформувала службу безпеки, яку звинувачують у порушеннях прав людини, і створила департамент, який приймає скарги на владу. Щоб виправдати консолідацію влади в Ідлібі, угруповання стверджувало, що об'єднання під її крилом має вирішальне значення для повалення Асада.

Тому "Хайят Тахрір аш-Шам" з одного боку доводилося підтримувати сучасний помірний образ, щоб завоювати симпатії місцевого населення та міжнародного співтовариства. А з іншого - зберігати ісламістську ідентичність, щоб задовольнити прихильників жорсткої лінії.

Лідер нового типу? Ким позиціонує себе аль-Джулані

Після десятиліть правління режим Асада впав лише за кілька днів багато в чому через бійців аль-Джулані. У неділю він у складі колони повстанців увійшов до Дамаску, виступив у знаменитій мечеті Омейядів та оголосив "перемогу ісламської нації".

"Наше послання всім меншинам у Сирії полягає в тому, що ми кажемо їм, що Сирія для всіх", - заявив інший високопоставлений командир повстанців Анас Салхаді.

Успіхи ХТШ в об'єднанні опозиції та взятті під контроль майже всієї країни зміцнили позиції аль-Джулані. Нині він намагається заспокоїти внутрішню та міжнародну аудиторію. Усім сирійцям він обіцяє безпеку, а сусідам - мирні стосунки. І ця зміна відображає стратегію "помірного джихаду", яка виносить на перший план прагматизм замість жорсткої ідеології. Можливо, успішний похід на Дамаск може означати занепад джихадистських рухів, таких як ІД та "Аль-Каїда" (хоча і протилежний сценарій теж реальний).

На сьогодні лідер повстанців бачить себе частиною політичного врегулювання в Сирії, зазначив експерт із Близького Сходу з аналітичного центру RUSI Бурджу Озчелік.

"Аль-Джулані явно планує стати провідним гравцем у Сирії. Продемократичний сценарій, на який він спирається, доводить, що він може змінювати свої погляди. Справжнім випробуванням стане те, наскільки він відданий демократичному управлінню, а не просто грає лексикою", - додав він.

Безумовно, 42-річний аль-Джулані є найважливішим гравцем у Сирії, пояснює старший аналітик із сучасних конфліктів у Міжнародній кризовій групі Джером Древон, який кілька разів зустрічався з ним за останні п'ять років. Ситуація, в якій опинився лідер ХТШ, можна порівняти з ситуаціями, в яких інші лідери набули широкої популярності під час військових конфліктів.

За подіями у Сирії пильно стежать у столицях по всьому світу. Багато спостерігачів шукають відповіді на питання, чи справді відмовився аль-Джулані від джихадистського минулого. Не виключено, що його фігуру можуть розглядати як продемократичного лідера Сирії. Принаймні, як пишуть західні ЗМІ, США та Великобританія можуть припинити називати ХТШ терористичною організацією.

При підготовці тексту використовувалися публікації Sky News, BBC, The Guardian та The New York Times.