Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Путін дотримав слова": Трамп відкинув звинувачення Зеленського щодо порушення РФ перемир'я

Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп став на бік РФ у суперечці із президентом України Володимиром Зеленським про перемир'я, зазначивши, що порушення домовленостей не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дональда Трампа в Білому домі.

Читайте також: Зеленський про "енергетичне перемир'я": або у РФ у тижні 4 дні, або її ставка на війну

Так, президент США заявив, що тижнева пауза в обстрілах української енергетики, про яку він особисто просив російського диктатора Володимира Путіна, офіційно завершилася в неділю, 1 грудня.

За його словами, тимчасова пауза у військових ударах Росії по Україні тривала "з неділі по неділю" і Москва дотрималась цих часових меж. 

"Пауза була з неділі до неділі. Вона закінчилася, і Путін зараз сильно вдарив по них. Путін дотримав свого слова", - заявив Трамп.

Крім того, американський президент чітко дав зрозуміти, що задоволений навіть таким коротким перепочинком. Він зазначив, що в умовах суворої зими будь-яка зупинка вогню є позитивом:

  • Про терміни: Трамп вважає, що сім днів без ударів - це значний результат для нинішньої фази війни.

  • Про гуманітарний аспект: "Ми приймемо що завгодно, тому що там дійсно дуже, дуже холодно", - зазначив він, натякаючи на критичність ситуації в енергетиці.

Він також обмовився, що спілкувався з Володимиром Путіним, але не уточнив, коли саме відбулася розмова.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловлював незадоволення тим, що пауза в ударах тривала лише чотири дні. За його словами, це була пропозиція Трампа, і він очікує реакції США щодо подальших дій.

"Порушення" енергетичного перемир'я

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що звернувся до російського лідера Володимира Путіна з проханням тимчасово припинити обстріли українських мирних міст через різке похолодання, а запропонована пауза мала тривати один тиждень.

Зі свого боку прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль погодився припинити удари тільки до 1 лютого.

У ніч на 3 лютого окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, вони застосували велику кількість балістики та ударних дронів.

Мирні переговориВійна в Україні