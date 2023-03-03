Путін не дотисне Лукашенка: Данілов про можливу участь Білорусі у війні

Президент РФ Володимир Путін хоче втягнути збройні сили Білорусі у війну проти України, але очільник країни Олександр Лукашенко розуміє наслідки цього кроку і не піддається.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Попри те, що Путін постійно хоче його (Лукашенка, - ред.) умовно "згвалтувати", щоб він прийняв ті чи інші потрібні РФ рішення, Лукашенко розуміє, чим це все може закінчитися. І тому я не думаю, що Путіну вдасться його дотиснути. Навіть не знаю, що має статися, щоб Путіну це вдалося", - відзначив Данілов.

На його думку, у білорусів немає ніякого бажання воювати проти українців, а Україна це належно оцінює та й собі не планує військових операцій проти Білорусі.

"Для нас це (відкриття фронту проти Білорусі, - ред.) дуже небезпечна ситуація з урахуванням того, що ми на сьогодні маємо величезну лінію фронту саме з РФ. Я б відокремлював білоруський народ від білоруської влади. Багато білорусів воюють на нашому боці й ми за це їм вдячні", - нагадав Данілов.

Що відомо про можливість прямої участі Білорусі у війні

Нагадаємо, за даними ГУР МО, російська влада продовжує тиснути на Мінськ щодо вступу у війну проти України, водночас у розвідці не бачать, що найближчим часом Лукашенко піде на такий крок.

Додамо, як нещодавно заявив президент Володимир Зеленський, наразі ймовірність прямого вступу Білорусі у війну Росії проти України низька й більшість білорусів не хочуть воювати проти нашої держави.

При цьому сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про готовність вступити у війну проти України у разі нападу на його країну.

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