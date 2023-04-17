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Путін не досягне своїх цілей через втому від війни, - Бербок

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Понеділок 17 квітня 2023 07:57
Путін не досягне своїх цілей через втому від війни, - Бербок Фото: міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Країни "Великої сімки" мають довести російському диктатору Володимиру Путіну, що він не зможе втілити свої плани в Україні.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час зустрічі голів МЗС "Великої Сімки", передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Як кризова команда в тривалій місії, G7 минулого року протиставляла російській агресії навпроти один бар'єр за іншим: зимовою допомогою для людей в Україні, антиросійськими санкціями та обмеженням цін на нафту. За нашої підтримки Україні вистояла проти російської енергетичної війни та зимового наступу", - заявила Бербок.

Крім того, вона додала, що країни-члени G7 мають показати Путіну "рішучість щодо того, що він не досягне своїх цілей через втому від війни".

Нагадаємо, нещодавно Бербок заявляла, що вплив Китаю на Росію матиме далекосяжні наслідки для Європи та відносинах з КНР.

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