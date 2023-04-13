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Вплив Китаю на РФ матиме наслідки для всієї Європи, - Бербок

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Четвер 13 квітня 2023 06:46
Вплив Китаю на РФ матиме наслідки для всієї Європи, - Бербок Фото: міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вплив Китаю на Росію матиме далекосяжні наслідки для Європи та відносинах з КНР.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок перед відбуттям до Китаю, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Роль Китаю у впливі на росію матиме наслідки для всієї Європи та наших відносин з Китаєм", - сказала Бербок.

За її словами, можливості завершення російської війни в Україні стануть однією з головних тем для обговорення під час її візиту. Бербок зазначила, що Китай, як один з членів Ради безпеки ООН, несе відповідальність за збереження миру. Також вона обговорить збільшення напруженості між КНР і Тайванем.

"З огляду на жахливий сценарій військової ескалації в Тайванській протоці, через яку щодня протікає 50% світової торгівлі, під час мого візиту я також підкреслю спільне європейське переконання, що одностороння зміна статус-кво в Тайванській протоці, а тим більше військова ескалація, були б неприйнятними", - заявила міністр.

Бербок зазначила, що наразі Європа може сприймати Китай як партнера, конкурента та системного суперника, але у якому саме напрямку похитнеться стрілка "компасу" залежить від того шляху, який обере сам Китай.

"Китай змінився, і після завершення коронавірусних обмежень я хочу отримати краще уявлення про курс, який обирає нове керівництво, також з огляду на напругу між політичним контролем та економічною відкритістю", - сказала вона.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Заходу не варто співпрацювати з Китаєм, оскільки помилка "дружби з Росією" може повторитись.

Крім цього стало відомо, що Китай планує закрити повітряний простір біля Тайваню.

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