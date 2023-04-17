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Путин не достигнет своих целей из-за усталости от войны, - Бербок

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Понедельник 17 апреля 2023 07:57
Путин не достигнет своих целей из-за усталости от войны, - Бербок Фото: министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Страны "Большой семерки" должны доказать российскому диктатору Владимиру Путину, что он не сможет реализовать свои планы в Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время встречи глав МИД "Большой Семерки", передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Как кризисная команда в длительной миссии, G7 в прошлом году противопоставляла российской агрессии напротив один барьер за другим: зимней помощью для людей в Украине, антироссийскими санкциями и ограничением цен на нефть. При нашей поддержке Украина выстояла против российской энергетической войны и зимнего наступления" , – заявила Бербок.

Кроме того, она добавила, что страны-члены G7 должны показать Путину "решительность по поводу того, что он не достигнет своих целей из-за усталости от войны".

Напомним, недавно Бербок заявляла, что влияние Китая на Россиюбудет иметь далеко идущие последствия для Европы и отношениях с КНР.

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