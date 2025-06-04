"Путін не досяг нічого": Пісторіус заявив про провал Кремля і дав нові обіцянки Україні

"Скажу, що Росія взагалі не зважає на свої втрати. За кожен сантиметр української землі вони покладають просто гори людських життів. Важко навіть собі уявити", - зауважив міністр.

Водночас Пісторіус зауважив, що російський диктатор Володимир Путін так нічого і не досягнув, якщо говорити про стратегічні цілі.

"Військовий успіх Росії - він просто ніякий. Путін може в будь-яку мить поставити крапку в цій війні, але Росія заявила чітко, що вони не хочуть шукати мирного врегулювання війни і продовжують висувати свої захмарні ультиматуми. Але скажу, що Росія не досягне того, що задумала, адже Україна сміливо захищає свою територію, своїх людей", - додав він.

Німеччина продовжить підтримку України

Пісторіус наголосив, що Німеччина підтримує Україну в її намаганнях захищати свою територію.

"Ми навчаємо солдат, надаємо амуніцію, надаємо зброю, і будемо це робити скільки буде потрібно. Ми будемо і надалі з Україною, ми будемо підтримувати її у далекоглядній перспективі. Ось за що ми боремося, наша коаліція. І тому РФ не може сподіватися на щось інше", - підсумував він.