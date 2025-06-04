Пісторіус анонсував нові санкції проти Росії: мова йде про дні

Німеччина готується запровадити нові, жорсткіші санкції проти Росії. Для цього Берлін перебуває в тісному контакті з Європейським Союзом, Великою Британією та іншими партнерами.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час брифінгу після засідання "Рамштайн".

"Ми вже кілька разів обговорювали це питання, і, я думаю, мова йде про дні. Очікуються нові, жорсткіші санкції. Але це не залежить особисто від мене - це рішення всього уряду Німеччини", - сказав Пісторіус.

За його словами, Німеччина перебуває в тісному контакті з ЄС, Британією та іншими партнерами щодо подальших санкційних рішень.

Водночас німецький міністр зазначив, що наразі не може надати конкретної інформації щодо деталей цих заходів.

Міністр оборони Британії Джон Гілі додав, що Лондон підтримує продовження тиску на Росію, щоб змісити її сісти за стіл переговорів.