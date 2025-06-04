"Путін не досяг нічого": Пісторіус заявив про провал Кремля і дав нові обіцянки Україні
Росія продовжує жертвувати величезними людськими ресурсами, не досягаючи жодних стратегічних результатів на фронті. Попри це, Кремль досі не демонструє готовності до миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса.
"Скажу, що Росія взагалі не зважає на свої втрати. За кожен сантиметр української землі вони покладають просто гори людських життів. Важко навіть собі уявити", - зауважив міністр.
Водночас Пісторіус зауважив, що російський диктатор Володимир Путін так нічого і не досягнув, якщо говорити про стратегічні цілі.
"Військовий успіх Росії - він просто ніякий. Путін може в будь-яку мить поставити крапку в цій війні, але Росія заявила чітко, що вони не хочуть шукати мирного врегулювання війни і продовжують висувати свої захмарні ультиматуми. Але скажу, що Росія не досягне того, що задумала, адже Україна сміливо захищає свою територію, своїх людей", - додав він.
Німеччина продовжить підтримку України
Пісторіус наголосив, що Німеччина підтримує Україну в її намаганнях захищати свою територію.
"Ми навчаємо солдат, надаємо амуніцію, надаємо зброю, і будемо це робити скільки буде потрібно. Ми будемо і надалі з Україною, ми будемо підтримувати її у далекоглядній перспективі. Ось за що ми боремося, наша коаліція. І тому РФ не може сподіватися на щось інше", - підсумував він.
Засідання в форматі "Рамштайн"
Зауважимо, що раніше сьогодні Пісторіус також повідомив, що Німеччина готується запровадити нові, жорсткіші санкції проти Росії.
Для цього, як повідомив міністр, Берлін перебуває в тісному контакті з Європейським Союзом, Британією та іншими партнерами.
Нагадаємо, що сьогодні, 4 червня, у штаб-квартирі НАТО відбулась вже 28 зустріч Контактної групи з оборони України. Детальніше про новий "Рамштайн", можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Варто зауважити, що сьогоднішнє, 28-ме засідання у форматі "Рамштайн" принесло Україні безпрецедентну військову підтримку з боку союзників.
Детальніше про те, що союзники пообіцяли Україні по закінченню зустрічі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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