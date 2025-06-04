"Путин не достиг ничего": Писториус заявил о провале Кремля и дал новые обещания Украине

Россия продолжает жертвовать огромными человеческими ресурсами, не достигая никаких стратегических результатов на фронте. Несмотря на это, Кремль до сих пор не демонстрирует готовности к миру.

"Скажу, что Россия вообще не учитывает свои потери. За каждый сантиметр украинской земли они возлагают просто горы человеческих жизней. Трудно даже себе представить", - отметил министр.

В то же время Писториус отметил, что российский диктатор Владимир Путин так ничего и не достиг, если говорить о стратегических целях.

"Военный успех России - он просто никакой. Путин может в любой момент поставить точку в этой войне, но Россия заявила четко, что они не хотят искать мирного урегулирования войны и продолжают выдвигать свои заоблачные ультиматумы. Но скажу, что Россия не достигнет того, что задумала, ведь Украина смело защищает свою территорию, своих людей", - добавил он.

Германия продолжит поддержку Украины

Писториус подчеркнул, что Германия поддерживает Украину в ее попытках защищать свою территорию.

"Мы обучаем солдат, предоставляем амуницию, предоставляем оружие, и будем это делать сколько потребуется. Мы будем и в дальнейшем с Украиной, мы будем поддерживать ее в дальновидной перспективе. Вот за что мы боремся, наша коалиция. И поэтому РФ не может надеяться на что-то другое", - подытожил он.