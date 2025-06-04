"Путин не достиг ничего": Писториус заявил о провале Кремля и дал новые обещания Украине
Россия продолжает жертвовать огромными человеческими ресурсами, не достигая никаких стратегических результатов на фронте. Несмотря на это, Кремль до сих пор не демонстрирует готовности к миру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса.
"Скажу, что Россия вообще не учитывает свои потери. За каждый сантиметр украинской земли они возлагают просто горы человеческих жизней. Трудно даже себе представить", - отметил министр.
В то же время Писториус отметил, что российский диктатор Владимир Путин так ничего и не достиг, если говорить о стратегических целях.
"Военный успех России - он просто никакой. Путин может в любой момент поставить точку в этой войне, но Россия заявила четко, что они не хотят искать мирного урегулирования войны и продолжают выдвигать свои заоблачные ультиматумы. Но скажу, что Россия не достигнет того, что задумала, ведь Украина смело защищает свою территорию, своих людей", - добавил он.
Германия продолжит поддержку Украины
Писториус подчеркнул, что Германия поддерживает Украину в ее попытках защищать свою территорию.
"Мы обучаем солдат, предоставляем амуницию, предоставляем оружие, и будем это делать сколько потребуется. Мы будем и в дальнейшем с Украиной, мы будем поддерживать ее в дальновидной перспективе. Вот за что мы боремся, наша коалиция. И поэтому РФ не может надеяться на что-то другое", - подытожил он.
Заседание в формате "Рамштайн"
Заметим, что ранее сегодня Писториус также сообщил, что Германия готовится ввести новые, более жесткие санкции против России.
Для этого, как сообщил министр, Берлин находится в тесном контакте с Европейским Союзом, Британией и другими партнерами.
Напомним, что сегодня, 4 июня, в штаб-квартире НАТО состоялась уже 28 встреча Контактной группы по обороне Украины. Подробнее о новом "Рамштайн", можно узнать в материале РБК-Украина.
Стоит заметить, что сегодняшнее, 28-е заседание в формате "Рамштайн" принесло Украине беспрецедентную военную поддержку со стороны союзников.
Подробнее о том, что союзники пообещали Украине по окончании встречи, можно узнать в материале РБК-Украина.
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