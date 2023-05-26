Бійці "РДК" та "Свободи Росії" досі перебувають на території РФ, - розвідка

Про це заявив офіційний представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ток-шоу " Новий відлік ".

За словами представника ГУР, російські добровольці розглядають своєю задачею звільнення Бєлгородської області та Росії загалом від режиму російського диктвтора Володимира Путіна.

"Так, відомо, є представники РДК і легіону "Свобода Росії", є представники руху опору, який насправді розгортається... Так, такі люди залишаються на території, яка називається поки що "Російська Федерація", і їхня географія поширюється, і їхня кількість збільшується", - зазначив Юсов.

Він також зауважив, що назви земель та їхні статуси можуть змінюватися.

"Юридичні та політичні назви територій можуть змінюватися. Територія, яка наразі називається "Російська Федерація" - в неї входять історично різні землі, які в різні етапи по-різному називались. Тому сьогодні назва така. Далі будемо бачити", — підсумував представник ГУР.

Операція у Бєлгородській області

Зранку 22 травня на каналі легіону "Свобода Росії" в Telegram з'явилося відеозвернення від військових, в якому вони заявили, що "повертаються додому для боротьби за свободу від влади".

Усі подробиці про операцію на території Бєлгородської області - в матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні в мережі з'явилось відео, в якому легіон "Свобода Росії" показав, як нищили війська РФ.

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