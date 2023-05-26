Бійці "РДК" та "Свободи Росії" досі перебувають на території РФ, - розвідка
Представники добровольчих підрозділів "Російський добровольчий корпус" (РДК) та легіон "Свобода Росії" продовжують перебувати на території Бєлгородської області Російської Федерації.
Про це заявив офіційний представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ток-шоу "Новий відлік".
За словами представника ГУР, російські добровольці розглядають своєю задачею звільнення Бєлгородської області та Росії загалом від режиму російського диктвтора Володимира Путіна.
"Так, відомо, є представники РДК і легіону "Свобода Росії", є представники руху опору, який насправді розгортається... Так, такі люди залишаються на території, яка називається поки що "Російська Федерація", і їхня географія поширюється, і їхня кількість збільшується", - зазначив Юсов.
Він також зауважив, що назви земель та їхні статуси можуть змінюватися.
"Юридичні та політичні назви територій можуть змінюватися. Територія, яка наразі називається "Російська Федерація" - в неї входять історично різні землі, які в різні етапи по-різному називались. Тому сьогодні назва така. Далі будемо бачити", — підсумував представник ГУР.
Операція у Бєлгородській області
Зранку 22 травня на каналі легіону "Свобода Росії" в Telegram з'явилося відеозвернення від військових, в якому вони заявили, що "повертаються додому для боротьби за свободу від влади".
Усі подробиці про операцію на території Бєлгородської області - в матеріалі РБК-Україна.
Сьогодні в мережі з'явилось відео, в якому легіон "Свобода Росії" показав, як нищили війська РФ.
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