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Путін доручив чиновникам шукати по всьому світу активи Російської імперії та СРСР

Архівне фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російський диктатор Володимир Путін вирішив почати полювати за російськими активами, які колись належали Російській імперії або СРСР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Пізно ввечері в четвер Путін опублікував наказ, згідно з яким було виділено фінансування для підрозділу, який проводитиме пошуки нерухомості за кордоном і забезпечуватиме реєстрацію прав власності Росії. 

У документі не вказується розмір бюджету і яке майно розшукується.

"Хоча незрозуміло, що послужило причиною цього наказу, інтерес Путіна до колишніх імперських володінь навряд чи послабить занепокоєння з приводу його амбіцій серед сусідніх держав після того, як вторгнення Росії в Україну підірвало європейську безпеку", - пише видання.

Які країни входили до зони впливу СРСР і Російської імперії

Видання пише, що на піку свого розвитку Російська імперія поширювалася на території сучасної Польщі та країн Балтії, а також Фінляндії. Вона розпалася на початку 20 століття. 

Радянський Союз, утворений 1922 року, займав більшу частину колишньої території імперії, за винятком Польщі та Фінляндії, поки не розпався 1991 року.

Путін і російські чиновники погрожують іншим країнам

На початку грудня російський диктатор Володимир Путін почав погрожувати Латвії. Причиною для цього стали нібито "утиски російськомовного населення".

Пізніше Путін накинувся з погрозами на Фінляндію через вступ країни до НАТО. Він стверджує, що РФ направить до фінського кордону війська.

Наприкінці грудня постійний представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив, що в разі виникнення конфронтації з НАТО, Фінляндія може постраждати першою.

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