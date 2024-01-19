Путін доручив чиновникам шукати по всьому світу активи Російської імперії та СРСР

Російський диктатор Володимир Путін вирішив почати полювати за російськими активами, які колись належали Російській імперії або СРСР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Пізно ввечері в четвер Путін опублікував наказ, згідно з яким було виділено фінансування для підрозділу, який проводитиме пошуки нерухомості за кордоном і забезпечуватиме реєстрацію прав власності Росії.
У документі не вказується розмір бюджету і яке майно розшукується.
"Хоча незрозуміло, що послужило причиною цього наказу, інтерес Путіна до колишніх імперських володінь навряд чи послабить занепокоєння з приводу його амбіцій серед сусідніх держав після того, як вторгнення Росії в Україну підірвало європейську безпеку", - пише видання.
Видання пише, що на піку свого розвитку Російська імперія поширювалася на території сучасної Польщі та країн Балтії, а також Фінляндії. Вона розпалася на початку 20 століття.
Радянський Союз, утворений 1922 року, займав більшу частину колишньої території імперії, за винятком Польщі та Фінляндії, поки не розпався 1991 року.
На початку грудня російський диктатор Володимир Путін почав погрожувати Латвії. Причиною для цього стали нібито "утиски російськомовного населення".
Пізніше Путін накинувся з погрозами на Фінляндію через вступ країни до НАТО. Він стверджує, що РФ направить до фінського кордону війська.
Наприкінці грудня постійний представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив, що в разі виникнення конфронтації з НАТО, Фінляндія може постраждати першою.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.