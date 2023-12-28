У Росії лякають Фінляндію у разі ескалації з НАТО: "першими постраждають"

У Кремлі продовжують риторику залякування щодо Фінляндії, яка долучилася до Північноатлантичного альянсу. Постійний представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив, що у разі виникнення конфронтації з НАТО ця країна може постраждати першою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Такі "жахачки" високопоставлений російський дипломат аргументував, зокрема, близкістю Фінляндії, кордон якої прилягає до РФ.

У бесіді з російським пропагандистським виданням "РИА Новости" він озвучив думку, що отримання цього року членства в НАТО перетворило Гельсінкі, що десятиліттями зберігало нейтральний статус, на ворожу до Москви державу.

"Вони жили спокійно і мирно і раптом опинилися між Росією і НАТО як член цього Альянсу. Але оскільки вони наші сусіди, якщо, не дай Бог, буде якась ескалація, вони першими постраждають", - заявив Ульянов.

Скандальні заяви російського дипломата

Нагадаємо, що російський високопоставлений дипломат далеко не вперше вирізняється різкими висловлюваннями, а його заяви після початку широкомасштабної військової агресії проти України зовсім вбачають заклики до геноциду.

Зокрема, минулого року постпред РФ Ульянов у соцмережі Twitter публічно закликав "не щадити українців", коментуючи пост президента України Володимира Зеленського, який подякував США за новий пакет допомоги.

Після цього Міністерство закордонних справ Австрії викликало "на килим" російського дипломата. У відомстві наголосили, що такі заяви Ульянова є нелюдськими.

Погрози Фінляндії з боку РФ

Раніше російський диктатор Володимир Путін погрожував Фінляндії через вступ країни до НАТО. Він заявляв, що направить до фінського кордону війська.

Вчора, 27 грудня, стало відомо, що Росія незабаром розгорне свої новітні гаубиці у своєму Північному військовому окрузі, який межує з Фінляндією та Норвегією.

Нагадаємо, питання розширення НАТО стало актуальним після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

У квітні 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО. До Альянсу також планує приєднатися Швеція, але поки що її членство блокує Туреччина.