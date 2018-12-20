Путин допускает "кровавый" передел собственности после создания новой церкви в Украине

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин обвинил Варфоломея в желании "подчинить территории и зарабатывать на этом"

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что после создания новой церкви в Украине может начаться "кровавый" передел собственности. Об этом он заявил сегодня, 20 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции.

Так, Путин заявил о "вмешательстве государства в церковную религиозную жизнь" в Украине.

"То, что сейчас происходит в православии - это уму непостижимо. Это прямое вмешательство государства в церковную религиозную жизнь. Такого не было еще никогда со времен Советского Союза. К сожалению, в Украине это сейчас происходит. Создали объединенную раскольническую церковь стамбульского прихода. Не нравится московского прихода - будет стамбульского прихода. При чем, обратите внимание, УПЦ МП полностью была независимой. Может об этом мало кто знает. Они делали все самостоятельно. Единственная связь была духовная - упоминали на проповедях имя патриарха Московского и всея Руси", - сказал он.

Путин также заявил, что украинская церковь станет зависимой от Турции. Кроме того, он обвинил Вселенского патриарха Варфоломея в желании "подчинить территории и зарабатывать на этом".

"А сейчас посмотрите какая зависимость наступает от Турции, от турецкого патриархата. И деньги. Я думаю что это главный побудительный мотив Варфоломея - подчинить территорию, а потом еще и зарабатывать на этом. Ну кроме, конечно, подсказки из Вашингтона. То, что госсекретарь позвонил по этому вопросу в Киев и обсуждал эти вопросы - ни в какие ворота не лезет. Абсолютно недопустимая вещь. Это тоже делается в преддверии предвыборной кампании и с целью дальнейшего разрыва между русским и украинскими народами. Это политическая подоплека. Ничего здесь хорошего нет... для религиозных свобод в целом. Это явное грубое нарушение религиозных свобод и меня больше всего беспокоит, что за этим начнется передел собственности. Он может иметь очень тяжелый характер, если не кровавый. Не дай Бог до этого дойдет. Очень бы не хотелось. Просто жалко людей, которые отстаивают свои интересы, но опасность этого передела существует", - заявил он.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что государство не будет вмешиваться в деятельность церкви.

Отметим, 15 декабря в Киеве состоялся Объединительный собор, на котором было принято решение о создании Православной церкви Украина, предстоятелем которой избран митрополит Епифаний.