Порошенко: государство не будет вмешиваться в деятельность церкви

Фото: Петр Порошенко и митрополит Епифаний (пресс-служба президента)

Порошенко отметил, что в новосозданную церковь никого не будут приглашать силой

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что государство не будет вмешиваться в деятельность церкви. Об этом он сказал в ходе выступления на Софийской площади, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко подчеркнул, что в Украине не будет государственной церкви и в новосозданную церковь никого не будут приглашать силой.

"У нас не было, нет и не будет государственной церкви. Государство не будет вмешиваться в деятельность церкви. В освященную томосом православную церковь тоже никто никого не будет приглашать силой. Еще раз подчеркиваю - это вопрос свободного выбора каждого верующего", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко объявил об основания объединенной украинской церкви.

"Только что все...поместный собор Украинской православной церкви КП, собор и все иерархи Украинской автокефальной церкви, группа епископов УПЦ Московского патриархата основали объединенную украинскую церковь. И это чудо стало возможно благодаря непоколебимой позиции патриарха Варфоломея", - заявил Порошенко.

Как писало РБК-Украина, предстоятелем автокефальной церкви избран митрополит Епифаний.