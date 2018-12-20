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Путін допускає "кривавий" переділ власності після створення нової церкви в Україні

Новини » Політика    20.12.2018 - 13:54
Путін допускає "кривавий" переділ власності після створення нової церкви в Україні
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін звинуватив Варфоломія в бажанні "підпорядкувати території і заробляти на цьому"

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що після створення нової церкви в Україні може початися "кривавий" переділ власності. Про це він заявив сьогодні, 20 грудня, під час підсумкової прес-конференції.

Так, Путін заявив про "втручання держави у церковне релігійне життя" в Україні.

"Те, що зараз відбувається в православ'ї - це розуму незбагненно. Це пряме втручання держави в церковне релігійне життя. Такого не було ще ніколи з часів Радянського Союзу. На жаль, в Україні це зараз відбувається. Створили об'єднану розкольницьку церкву стамбульського приходу. Не подобається московського приходу - буде стамбульського приходу. При чому, зверніть увагу, УПЦ МП повністю була незалежною. Може про це мало хто знає. Вони робили все самостійно. Єдиний зв'язок був духовний - згадували на проповідях ім'я патріарха Московського і всієї Русі", - сказав він.

Путін також заявив, що українська церква стане залежною від Туреччини. Крім того, він звинуватив Вселенського патріарха Варфоломія в бажанні "підпорядкувати території і заробляти на цьому".

"А зараз подивіться яка залежність настає від Туреччини, від турецького патріархату. І гроші. Я думаю що це головний спонукальний мотив Варфоломія - підпорядкувати територію, а потім ще й заробляти на цьому. Ну крім, звичайно, підказки з Вашингтона. Те, що держсекретар зателефонував з цього питання в Київ і обговорював ці питання - ні в які ворота не лізе. Абсолютно неприпустима річ. Це теж робиться напередодні передвиборчої кампанії та з метою подальшого розриву між російським і українським народами. Це політична підоснова. Нічого тут доброго нема... для релігійних свобод в цілому. Це явне грубе порушення релігійних свобод і мене найбільше турбує, що за цим почнеться переділ власності. Він може мати дуже важкий характер, якщо не кривавий. Не дай Бог до цього дійде. Дуже б не хотілося. Просто шкода людей, які відстоюють свої інтереси, але небезпека цього переділу існує", - заявив він.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що держава не буде втручатися в діяльність церкви.

Відзначимо, 15 грудня в Києві відбувся Об'єднавчий собор, на якому було прийнято рішення про створення Православної церкви України, предстоятелем якої обраний митрополит Епіфаній.

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