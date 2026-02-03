Путін дочекався посилення морозів і накопичив дрони та ракети для атак, - Сибіга

Російський диктатор Володимир Путін дочекався зниження температури та накопичив безпілотники та ракети, щоб продовжити масовані атаки проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у соцмережі Х.

Як зазначив міністр, ані очікувані дипломатичні зусилля в Абу-Дабі цього тижня, ані його обіцянки США не завадили диктатору продовжувати терор проти простих людей у найсуворішу зиму.

"Ми маємо справу з терористами, яких потрібно змушувати зупинитися", - наголосив Сибіга.

Глава МЗС окреслив ключові кроки, які, на його думку, має зробити міжнародна спільнота.

Йдеться про посилення протиповітряної оборони та енергетичної стійкості України, зростання тиску на Москву, позбавлення російської військової машини доходів від енергоресурсів і доступу до технологій, а також міжнародну ізоляцію російського режиму.

Окремо Сибіга закликав зупинити та конфіскувати незаконні російські нафтові танкери.

"Путіна потрібно позбавити ілюзій, що він може чогось досягти бомбардуваннями, терором та агресією", - підсумував міністр.