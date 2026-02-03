Путин дождался усиления морозов и накопил дроны и ракеты для атак, - Сибига

Российский диктатор Владимир Путин дождался снижения температуры и накопил беспилотники и ракеты, чтобы продолжить массированные атаки против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети Х.

Как отметил министр, ни ожидаемые дипломатические усилия в Абу-Даби на этой неделе, ни его обещания США не помешали диктатору продолжать террор против простых людей в самую суровую зиму.

"Мы имеем дело с террористами, которых нужно заставлять остановиться", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД очертил ключевые шаги, которые, по его мнению, должно сделать международное сообщество.

Речь идет об усилении противовоздушной обороны и энергетической устойчивости Украины, рост давления на Москву, лишение российской военной машины доходов от энергоресурсов и доступа к технологиям, а также международную изоляцию российского режима.

Отдельно Сибига призвал остановить и конфисковать незаконные российские нефтяные танкеры.

"Путина нужно лишить иллюзий, что он может чего-то достичь бомбардировками, террором и агрессией", - подытожил министр.