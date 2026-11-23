Єдині європейські збройні сили разом із НАТО та національними силами може зашкодити під час нападу Росії через затримку рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час виступу на 72-й щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні.

Він зазначив, що не виступає проти ідеї створення єдиних європейських збройних сил. Водночас Рютте додав, що якщо таку структуру створять, вона має замінити національні армії країн ЄС, щоб не дублювати функції та обов'язки.

"Моя позиція завжди полягала в тому, що якщо існують європейські збройні сили, то не може бути й національних збройних сил. США мають єдині збройні сили. Не існує окремої армії чи флоту для штату Нью-Йорк, чи для штату Каліфорнія. Це єдині інтегровані збройні сили. Якщо Європа зможе це реалізувати - чудово", - заявив генсек.

Водночас очільник Альянсу висловив сумнів, що такий формат вдасться реалізувати найближчим часом.

Ризики узгодження у разі нападу РФ

Пояснюючи свою позицію, Рютте навів приклад ймовірного нападу Росії на європейські країни. За його словами, наявність паралельних структур ускладнить координацію та затягне ухвалення рішень на два-три тижні.

"Бо тоді, якщо Путін нападе, нам спочатку знадобиться два-три тижні, щоб домовитися, хто що робитиме, і до того часу він, ймовірно, вже опиниться в Роттердамі, перш ніж ми приймемо рішення", - сказав генсек НАТО.

Він підкреслив, що не радив би, щоб усі національні збройні сили співпрацювали в рамках НАТО, а на додачу до цього ще й створювали велику європейську структуру.