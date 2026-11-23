Путин дойдет до Нидерландов: Рютте объяснил риск единой армии Европы на фоне угрозы РФ
Единые европейские вооруженные силы вместе с НАТО и национальными силами могут навредить при нападении России из-за задержки решений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время выступа на 72-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине.
Он отметил, что не выступает против идеи создания единых европейских вооруженных сил. В то же время Рютте добавил, что если такая структура будет создана, она должна заменить национальные армии стран ЕС, чтобы не дублировать функции и обязанности.
"Моя позиция всегда заключалась в том, что если существуют европейские вооруженные силы, то не может быть и национальных вооруженных сил. США имеют единые вооруженные силы. Не существует отдельной армии или флота для штата Нью-Йорк, или для штата Калифорния. Это единственные интегрированные вооруженные силы. Если Европа сможет это реализовать - отлично”, - заявил генсек.
В то же время глава Альянса выразил сомнение, что такой формат удастся реализовать в ближайшее время.
Риски согласования в случае нападения РФ
Объясняя свою позицию, Рютте привел пример вероятного нападения России на европейские страны. По его словам, наличие параллельных структур усложнит координацию и затянет принятие решений на две-три недели.
"Потому что, если Путин нападет, нам сначала понадобится две-три недели, чтобы договориться, кто что будет делать, и к тому времени он, вероятно, уже окажется в Роттердаме, прежде чем мы примем решение", - сказал генсек НАТО.
Он подчеркнул, что не советовал бы, чтобы все национальные вооруженные силы сотрудничали в рамках НАТО, а вдобавок к этому еще и создавали большую европейскую структуру.
Напомним, Рютте заявил, что призывы страны-агрессора вернуться к существующей до 1997 года системе европейской безопасности являются "неприемлемыми".
Кроме того, в Минобороны Польши заявили, что НАТО должно укрепить ПВО страны и всего восточного фланга Альянса после того, как ракеты РФ нарушили воздушное пространство страны.