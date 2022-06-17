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Ми не погрожуємо, але всі повинні знати, що у нас є: Путін про ядерну зброю

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Росія, П'ятниця 17 червня 2022 19:07
Ми не погрожуємо, але всі повинні знати, що у нас є: Путін про ядерну зброю Фото: Володимир Путін, президент РФ (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не погрожує ядерною зброєю, але застосує її, якщо це буде потрібно для захисту суверенітету країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Путін заявив, що чує риторику країн про можливе використання Росією ядерної зброї. Він вважає, що подібні заяви з'являються через висловлювання політиків цих же країн.

"А ми що, мовчати будемо? Ми відповідним чином відповідаємо. Як тільки відповімо, вони чіпляються за це і кажуть, що ось, Росія погрожує. Нічого ми не погрожуємо, але всі повинні знати, що у нас є, і що ми будемо застосовувати, якщо це буде потрібно для захисту нашого суверенітету", - сказав він.

Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба вважає, що перемога України у війні проти РФ не призведе до ядерної війни.

Раніше Путін заявив, що війна нібито почалася через небажання заходу домовлятися про гарантії безпеки для Росії.

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