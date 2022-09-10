ua ru
Сб, 10 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин делает ставку на энергетический шантаж, потому что Россия проигрывает на поле боя, - Блинкен

Новина українською →
Суббота 10 сентября 2022 03:45
Путин делает ставку на энергетический шантаж, потому что Россия проигрывает на поле боя, - Блинкен Фото: Государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Поскольку Россия не достигает своих целей на поле боя и становится все более изолированной на мировой арене, глава Кремля Владимир Путин прибегает к более грубым инструментам, чтобы попытаться лишить Украину поддержки ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена.

По словам главы Госдепа, президент РФ использует энергию как оружие против Европы, увеличивая расходы семей, предприятий и целых государств.

"Путин делает ставку на то, что эти действия сломают волю стран поддерживать Украину. Он делает ставку на то, что сможет заставить другие страны подчиниться", - отметил Блинкен.

В то же время госсекретарь подчеркнул, что Европа станет сильнее, если меньше будет зависеть от поставок энергоресурсов из России, и что США помогут странам ЕС, столкнувшимся с непомерными затратами на отопление.

Напомним, по словам канцлера Германии Олава Шольца, его страна, скорее всего, переживет зиму без кризиса даже если поставки российского газа прекратится.

Между тем Еврокомиссия планирует ограничение цен на энергоносители и сокращение спроса на электроэнергию в рамках своих предложений по борьбе с растущими ценами на энергоносители.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
Освобождение Купянска: почему важно и реально ли это за 72 часа
Освобождение Купянска: почему важно и реально ли это за 72 часа
DAILY
Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире