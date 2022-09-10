Путин делает ставку на энергетический шантаж, потому что Россия проигрывает на поле боя, - Блинкен

Поскольку Россия не достигает своих целей на поле боя и становится все более изолированной на мировой арене, глава Кремля Владимир Путин прибегает к более грубым инструментам, чтобы попытаться лишить Украину поддержки ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена.

По словам главы Госдепа, президент РФ использует энергию как оружие против Европы, увеличивая расходы семей, предприятий и целых государств. "Путин делает ставку на то, что эти действия сломают волю стран поддерживать Украину. Он делает ставку на то, что сможет заставить другие страны подчиниться", - отметил Блинкен. В то же время госсекретарь подчеркнул, что Европа станет сильнее, если меньше будет зависеть от поставок энергоресурсов из России, и что США помогут странам ЕС, столкнувшимся с непомерными затратами на отопление.