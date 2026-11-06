Путін дедалі ближче підходить до випробування статті 5 НАТО, - Науседа

За словами Науседи, Литва отримала розвідувальну інформацію про можливі провокації з боку Росії. Через це країна, як і Польща, суттєво посилила заходи безпеки на кордоні з Калінінградською областю.

Президент наголосив, що останні інциденти є частиною масштабної гібридної війни проти Європи, яка включає нелегальну міграцію, повітряні кулі та прильоти безпілотників.

"Росіяни хочуть перевірити, чи відреагуємо ми, чи ні. Путін дедалі ближче підходить до випробування статті 5, тобто зобов'язання НАТО надати допомогу союзнику, який зазнав нападу", - зазначив Науседа.

Він додав, що межа між гібридними операціями та прямими військовими діями стає все тоншою і може призвести до людських жертв.

Прогалини в ППО та плани Литви

Науседа нагадав про нещодавній інцидент, коли ворожий дрон врізався в дерево та вибухнув. На щастя, тоді нікого не було поруч, проте ситуація виявила серйозні прогалини в протиповітряній обороні.

У зв'язку з цим Вільнюс прискорює закупівлю необхідних оборонних систем:

сучасних засобів протидії безпілотникам;

обладнання для розвідки та спостереження.

За прогнозом Науседи, завдяки цим крокам уже у другій половині 2027 року Литва буде значно краще підготовлена до подібних загроз.