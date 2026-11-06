Путин все ближе подходит к испытанию статьи 5 НАТО, - Науседа

По словам Науседы, Литва получила разведывательную информацию о возможных провокациях со стороны России. Поэтому страна, как и Польша, существенно усилила меры безопасности на границе с Калининградской областью.

Президент подчеркнул, что последние инциденты являются частью масштабной гибридной войны против Европы, включающей нелегальную миграцию, воздушные шары и прилеты беспилотников.

"Россияне хотят проверить, отреагируем ли мы, или нет. Путин все ближе подходит к испытанию статьи 5, то есть обязательства НАТО оказать помощь союзнику, подвергшемуся нападению", - отметил Науседа.

Он добавил, что граница между гибридными операциями и прямыми военными действиями становится все тоньше и может привести к человеческим жертвам.

Пробелы в ПВО и планы Литвы

Науседа напомнил о недавнем инциденте, когда вражеский дрон врезался в дерево и взорвался. К счастью, тогда никого не было рядом, однако ситуация обнаружила серьезные пробелы в противовоздушной обороне.

В этой связи Вильнюс ускоряет закупку необходимых оборонных систем:

современных средств противодействия беспилотникам;

оборудования для разведки и наблюдения.

По прогнозу Науседи, благодаря этим шагам уже во второй половине 2027 года Литва будет значительно лучше подготовлена к подобным угрозам.