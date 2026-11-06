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Путін дедалі ближче підходить до випробування статті 5 НАТО, - Науседа

13:36 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Путін дедалі ближче підходить до випробування статті 5 НАТО, - Науседа Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Провокації Росії проти країн Європи перевіряють готовність Заходу до відповіді та наближаються до межі випробування статті 5 НАТО.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.

За словами Науседи, Литва отримала розвідувальну інформацію про можливі провокації з боку Росії. Через це країна, як і Польща, суттєво посилила заходи безпеки на кордоні з Калінінградською областю.

Президент наголосив, що останні інциденти є частиною масштабної гібридної війни проти Європи, яка включає нелегальну міграцію, повітряні кулі та прильоти безпілотників.

"Росіяни хочуть перевірити, чи відреагуємо ми, чи ні. Путін дедалі ближче підходить до випробування статті 5, тобто зобов'язання НАТО надати допомогу союзнику, який зазнав нападу", - зазначив Науседа.

Він додав, що межа між гібридними операціями та прямими військовими діями стає все тоншою і може призвести до людських жертв.

Прогалини в ППО та плани Литви

Науседа нагадав про нещодавній інцидент, коли ворожий дрон врізався в дерево та вибухнув. На щастя, тоді нікого не було поруч, проте ситуація виявила серйозні прогалини в протиповітряній обороні.

У зв'язку з цим Вільнюс прискорює закупівлю необхідних оборонних систем:

  • сучасних засобів протидії безпілотникам;
  • обладнання для розвідки та спостереження.

За прогнозом Науседи, завдяки цим крокам уже у другій половині 2027 року Литва буде значно краще підготовлена до подібних загроз.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що впродовж найближчих місяців Росія може вдатися до нової серйозної ескалації гібридної війни проти Європи.

Раніше в ГУР повідомляли про підготовку Росією нових провокацій, спрямованих на дестабілізацію Європи. Їхня мета – домогтися скорочення або припинення підтримки України через дискредитацію ЗСУ, а також залякати уряди та суспільства ЄС.

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Володимир Путін НАТО Литва Дрони
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