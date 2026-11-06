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Путин все ближе подходит к испытанию статьи 5 НАТО, - Науседа

13:36 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Путин все ближе подходит к испытанию статьи 5 НАТО, - Науседа Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Провокации России против Европы проверяют готовность Запада к ответу и приближаются к пределу испытания статьи 5 НАТО.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

По словам Науседы, Литва получила разведывательную информацию о возможных провокациях со стороны России. Поэтому страна, как и Польша, существенно усилила меры безопасности на границе с Калининградской областью.

Президент подчеркнул, что последние инциденты являются частью масштабной гибридной войны против Европы, включающей нелегальную миграцию, воздушные шары и прилеты беспилотников.

"Россияне хотят проверить, отреагируем ли мы, или нет. Путин все ближе подходит к испытанию статьи 5, то есть обязательства НАТО оказать помощь союзнику, подвергшемуся нападению", - отметил Науседа.

Он добавил, что граница между гибридными операциями и прямыми военными действиями становится все тоньше и может привести к человеческим жертвам.

Пробелы в ПВО и планы Литвы

Науседа напомнил о недавнем инциденте, когда вражеский дрон врезался в дерево и взорвался. К счастью, тогда никого не было рядом, однако ситуация обнаружила серьезные пробелы в противовоздушной обороне.

В этой связи Вильнюс ускоряет закупку необходимых оборонных систем:

  • современных средств противодействия беспилотникам;
  • оборудования для разведки и наблюдения.

По прогнозу Науседи, благодаря этим шагам уже во второй половине 2027 года Литва будет значительно лучше подготовлена к подобным угрозам.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что в ближайшие месяцы Россия может прибегнуть к новой серьезной эскалации гибридной войны против Европы.

Ранее в ГУР сообщали о подготовке Россией новых провокаций, направленных на дестабилизацию Европы. Их цель - добиться сокращения или прекращения поддержки Украины через дискредитацию ВСУ, а также запугать правительства и общества ЕС.

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