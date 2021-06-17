Путин не дал согласие по возобновлению трансграничной помощи в Сирии, - чиновник США

Президент США Джо Байден не смог заручиться обязательством своего российского коллеги Владимира Путина на возобновление операции ООН по оказанию трансграничной помощи Сирии. Это важно для 3 миллионов сирийцев на севере страны.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Напомним, Байден рассказал о встрече с Путиным. Он считает, что обе страны должны установить общие правила.
Ранее сообщалось, что Путин оценил отношения с США после встречи с Байденом. Он заявил, что "не может быть семейного доверия".