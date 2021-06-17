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Путин не дал согласие по возобновлению трансграничной помощи в Сирии, - чиновник США

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден не смог заручиться обязательством своего российского коллеги Владимира Путина на возобновление операции ООН по оказанию трансграничной помощи Сирии. Это важно для 3 миллионов сирийцев на севере страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Напомним, Байден рассказал о встрече с Путиным. Он считает, что обе страны должны установить общие правила.

Ранее сообщалось, что Путин оценил отношения с США после встречи с Байденом. Он заявил, что "не может быть семейного доверия".

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Сирия