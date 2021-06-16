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Россия отчаянно хочет быть сверхгосударством, но ее давит Китай, - Байден

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Женева, Среда 16 июня 2021 22:52
Россия отчаянно хочет быть сверхгосударством, но ее давит Китай, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден перед тем, как улететь из Женевы после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, заявил, что Россия сейчас в очень трудном положении. По его мнению, Россия пытается всеми силами удержать статус сверхгосударства.

Об этом сообщает издание The Guardian.

По словам президента США, в последние три-пять лет крупные страны начали задавать себе вопрос, как сохранить свое лидерство в мире. Соединенные Штаты, как сказал Байден, тоже делают это.

"Россия сейчас находится в очень и очень трудном положении. Их давит Китай. Они отчаянно хотят оставаться сверхгосударством", - заявил он.

Напомним, сегодня в Женеве состоялись переговоры Байден и Путина. После встречи президент США заявил, что Россия не хочет новой холодной войны с США.

Кроме того, Байден заявил, что США и России нужно установить общие правила поведения.

Добавим, Путин после встречи с Байденом оценил перспективы отношений с США.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
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