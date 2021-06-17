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Путін не дав згоду з відновлення транскордонної допомоги в Сирії, - чиновник США

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден не зміг заручитися зобов'язанням свого російського колеги Володимира Путіна на відновлення операції ООН з надання транскордонної допомоги Сирії. Це важливо для 3 мільйонів сирійців на півночі країни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого американського чиновника.

Нагадаємо, Байден розповів про зустріч з Путіним. Він вважає, що обидві країни повинні встановити загальні правила.

Раніше повідомлялося, що Путін оцінив відносини з США після зустрічі з Байденом. Він заявив, що "не може бути сімейної довіри".

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Сирія