Байден о разговоре с Путиным: мы должны установить общие правила для США и России

Президент США Джо Байден рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Они договорились, что нужно установить общие правила для США и России.

Об этом заявил на брифинге Байден.

РФ и США детально обсудили дальнейшие шаги в сфере стратегической стабильности, запускают диалог по стратегической стабильности.

"Мы должны установить общие правила, по которым будем двигаться вперед. Это не только для пользы России и США, а для пользы всему миру", - заявил Байден.

Следующие 6-12 месяцев покажут, удалось ли РФ и США запустить стратегический диалог, договориться об обмене заключенными, сообщил президент США.