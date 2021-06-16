ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден о разговоре с Путиным: мы должны установить общие правила для США и России

Новина українською →
Женева, Среда 16 июня 2021 20:30
Байден о разговоре с Путиным: мы должны установить общие правила для США и России Фото: президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент США Джо Байден рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Они договорились, что нужно установить общие правила для США и России.

Об этом заявил на брифинге Байден.

РФ и США детально обсудили дальнейшие шаги в сфере стратегической стабильности, запускают диалог по стратегической стабильности.

"Мы должны установить общие правила, по которым будем двигаться вперед. Это не только для пользы России и США, а для пользы всему миру", - заявил Байден.

Следующие 6-12 месяцев покажут, удалось ли РФ и США запустить стратегический диалог, договориться об обмене заключенными, сообщил президент США.

Напомним, ранее Путин заявил, что на встрече с Байденом поднимался украинский вопрос, в частности, минские соглашения по Донбассу.

А что касается намерения Украины вступить в НАТО, то он заявил, что тут не о чем говорить.

Он также обвинил Киев в том, что украинские предложения по минским соглашениям не имеют ничего общего с ними.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Джозеф Байден
NEWS
Встреча Байдена и Путина в Женеве: что известно
Встреча Байдена и Путина в Женеве: что известно
DAILY
Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО