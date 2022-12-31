Путін "дає Європі шанс одуматися": Кремль роздав пропагандистам нову методичку, - "Медуза"

Повідомляється, що всі рекомендації розділені на чотири блоки: "Головне", "Посилення Росії", "СВО" (так владу РФ називають війну проти України) та "Новий світопорядок".

Так, у розділі "Головне" рекомендується вкотре підкреслити, що російський диктатор Володимир Путін, відправивши війська в Україну, "прийняв єдине вірне рішення, запобігши нападу України і НАТО, що нібито готується на територію Росії". У методиці значиться, що Захід нібито готувався до атаки на РФ з 2014 року і збирався "розділити та підкорити російський народ".

"Спецоперацію" автори методички називають "успішною": вони пишуть про нібито "захист Росією мільйонів російських людей, повернення російських земель та зміцнення національної безпеки".

"У Росії тепер 89 регіонів, а площа збільшилася більш ніж на 80 тисяч квадратних кілометрів. Ця територія втричі більша за Крим і вдвічі більша за Словаччину або Хорватію, Данію або Швейцарію. Розширення кордонів Росії за рахунок возз'єднання із Запорізькою та Херсонською областями дозволило Криму перестати бути "островом", відокремленим від материкової частини Росії", - йдеться у методичці.

Причому її автори не згадують, що Росія не контролює повністю жодну з чотирьох анексованих областей, а також втратила Херсон.

Автори пишуть, що армія РФ нібито "успішно досягає мети СВО щодо "демілітаризації та денацифікації України"". Пропагандистам також рекомендують зазначити, що Росія нібито воює не з Україною, а з НАТО - "найпотужнішою військовою машиною в історії людства", яка "не зламала російську армію".

При цьому автори просувають пропагандистське твердження про те, що Захід нібито надає Україні дедалі менше техніки та засобів.

У блоці "Посилення Росії" автори рекомендують наголошувати на "згуртуванні суспільства". Наприклад, високий офіційний рейтинг Путіна (за оцінкою ВЦВГД йому довіряють 78,5% респондентів) вони безпосередньо пов'язують із "безумовною підтримкою росіянами СВО". При цьому навіть закриті опитування Кремля підтверджують, що росіяни втомилися від війни та хочуть мирних переговорів з Україною.

У розділі "Новий світоустрій" автори методички називають РФ "лідером країн", які "не визнають винятковість Заходу" та "лідером справедливого, демократичного та багатополярного світу". Там говориться, що Путін нібито дає "Європі шанс одуматися і повернути собі суб'єктність та майбутнє". А зараз європейські країни нібито є "васалами" і "периферією" США, і майбутнє у них є тільки "в тісній співпраці з Росією".