Путин "дает Европе шанс одуматься": Кремль раздал пропагандистам новую методичку, - "Медуза"

Сообщается, что все рекомендации разделены на четыре блока: "Главное", "Усиление России", "СВО" (так власть РФ называют войну против Украины) и "Новый миропорядок".

Так, в разделе "Главное" рекомендуется в очередной раз подчеркнуть, что российский диктатор Владимир Путин, отправив войска в Украину, "принял единственно верное решение, предотвратив готовящееся нападение Украины и НАТО на территорию России". В методичке значится, что Запад якобы готовился к атаке на РФ с 2014 года и собирался "разделить и покорить русский народ".

"Спецоперацию" авторы методички называют "успешной": они пишут о якобы "защите Россией миллионов русских людей, возвращении русских земель и укреплении национальной безопасности".

"В России теперь 89 регионов, а площадь увеличилась более чем на 80 тысяч квадратных километров. Эта территория в три раза больше Крыма и в два раза больше Словакии или Хорватии, Дании или Швейцарии. Расширение границ России за счет воссоединения с Запорожской и Херсонской областями позволило Крыму перестать быть "островом", отделенным от материковой части России", - говорится в методичке.

Причем ее авторы не упоминают, что Россия не контролирует полностью ни одну из четырех аннексированных областей, а также потеряла Херсон.

Авторы пишут, что армия РФ якобы "успешно достигает цели СВО по "демилитаризации и денацификации Украины"". Пропагандистам также рекомендуют оговорить, что Россия якобы воюет не с Украиной, а с НАТО - "мощнейшей военной машиной в истории человечества", которая тем не менее "не сломила русскую армию".

При этом авторы продвигают пропагандисткое утверждение о том, что Запад якобы предоставляет Украине все меньше техники и средств.

В блоке "Усиление России" авторы рекомендуют делать акцент на "сплочении общества". Например, высокий официальный рейтинг Путина (по оценке ВЦИОМ ему доверяют 78,5% респондентов) они напрямую связывают с "безусловной поддержкой россиянами СВО". При этом даже закрытые опросы Кремля подтверждают, что россияне устали от войны и хотят мирных переговоров с Украиной.

В разделе "Новое мироустройство" авторы методички называют РФ "лидером стран", которые "не признают исключительность Запада" и "лидером справедливого, демократического и многополярного мира". Там говорится, что Путин якобы дает "Европе шанс одуматься и вернуть себе субъектность и будущее". А сейчас европейские страны якобы представляют собой "вассалов" и "периферию" США, и будущее у них есть только "в тесном сотрудничестве с Россией".