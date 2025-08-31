Путін на чотири дні прилетів в Китай на парад з Сі Цзіньпіном

Російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю з чотириденним візитом. Китайський очільник Сі Цзіньпін запросив диктатора на парад до річниці завершення Другої світової війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські медіа.
Окрім параду, як повідомляють російські пропагандисти, Путін візьме участь у засіданні саміту Шанхайської організації щодо співробітництва (ШОС). Воно відбуватиметься в Тяньцзіні з 31 серпня по 1 вересня.
ШОС - це міжнародна організація держав, переважно азійського регіону, до якої входять Росія, Індія, Іран, Казахстан, Китай, Киргизія, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан і Білорусь.
Як зазначають російські пропагандисти, на саміті ШОС очікують понад 20 іноземних лідерів. Путін проведе декілька зустрічей з Сі Цзіньпіном, а також може поговорити з турецьким лідером Реджепом Ердоганом, президентом Ірану Масудом Пезешкіаном та прем'єром Індії Нарендрою Моді.
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський висловлював сподівання, що Китай закликатиме Путіна до миру в Україні під час візиту диктатора на саміт ШОС. Чітким сигналом готовності РФ до дипломатії, за його словами, може стати припинення вогню.
Крім того, українське МЗС закликало країни, які братимуть участь у саміті ШОС, рішуче відреагувати на російські обстріли. Зокрема засудити удар по Києву, жертвами якого стали понад 20 людей, включно з дітьми.