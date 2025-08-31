Путін на чотири дні прилетів в Китай на парад з Сі Цзіньпіном

Окрім параду, як повідомляють російські пропагандисти, Путін візьме участь у засіданні саміту Шанхайської організації щодо співробітництва (ШОС). Воно відбуватиметься в Тяньцзіні з 31 серпня по 1 вересня.

ШОС - це міжнародна організація держав, переважно азійського регіону, до якої входять Росія, Індія, Іран, Казахстан, Китай, Киргизія, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан і Білорусь.

Як зазначають російські пропагандисти, на саміті ШОС очікують понад 20 іноземних лідерів. Путін проведе декілька зустрічей з Сі Цзіньпіном, а також може поговорити з турецьким лідером Реджепом Ердоганом, президентом Ірану Масудом Пезешкіаном та прем'єром Індії Нарендрою Моді.