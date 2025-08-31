RU

Путин на четыре дня прилетел в Китай на парад с Си Цзиньпином

Фото: глава Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российский диктатор Владимир Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Китайский глава Си Цзиньпин пригласил диктатора на парад к годовщине завершения Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские медиа.

Кроме парада, как сообщают российские пропагандисты, Путин примет участие в заседании саммита Шанхайской организации по сотрудничеству (ШОС). Оно будет проходить в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

ШОС - это международная организация государств, преимущественно азиатского региона, в которую входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Беларусь.

Как отмечают российские пропагандисты, на саммите ШОС ожидают более 20 иностранных лидеров. Путин проведет несколько встреч с Си Цзиньпином, а также может поговорить с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьером Индии Нарендрой Моди.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду, что Китай будет призывать Путина к миру в Украине во время визита диктатора на саммит ШОС. Четким сигналом готовности РФ к дипломатии, по его словам, может стать прекращение огня.

Кроме того, украинский МИД призвал страны, которые будут участвовать в саммите ШОС, решительно отреагировать на российские обстрелы. В частности осудить удар по Киеву, жертвами которого стали более 20 человек, включая детей.

