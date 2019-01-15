Путін чітко заявив, що хоче припинити транзит газу через Україну, - посол США у Берліні

Фото: Річард Гренелл (wikipedia.org)

"Північний потік-2" розробили з метою створити маршрут транспортування російського газу до Європи, який не проходить через Україну

Посол США у Берліні Річард Гренелл заявив, що проект газопроводу "Північний потік-2" розробили для транспортування російського газу до Європи без українського інтересу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв’ю Rheinische Post.

"Проблема "Північного потоку-2" полягає в тому, що це не економічний проект. Його розробили лише з однієї причини: створити альтернативний маршрут транспортування російського газу на шляху до Європи, який не проходить через Україну. Тому питання полягає в тому, чи хочуть європейські уряди стати більш залежними від країни, яка використовує хімічну зброю, щоб вбити політичного опонента в Європі. Чи стане Європа більш залежною від країни, яка вторглася до суверенної держави і незаконно анексувала територію?" - сказав він.

"Путін чітко заявив, що хоче припинити транзит російського газу через Україну. Два проекти, які дадуть йому змогу зробити це, - "Північний потік-2" і "Турецький потік-2". Ці два проекти разом роблять транзит російського газу через Україну практично зайвим", - додав він.

Раніше Гренелл надіслав листи низці німецьких компаній, в яких заявив про ризик санкцій у зв'язку з реалізацією проекту російського газопроводу "Північний потік-2". Він заявив, що фірми, які підтримують спорудження "Північного потоку-2", а також "Турецького потоку", активно підривають безпеку України та Європи.

До цього міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявляв, що санкції США проти трубопроводу "Північний потік-2" були б неправильним способом вирішення спору про постачання енергоносіїв.