Путін через санкції США розглядає непопулярне рішення, - генсек НАТО

Ефект санкцій США

Коментуючи запровадження США санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній, Рютте наголосив на їхньому масштабному впливі.

"Це має значний вплив, тому що те, що президент Трамп (лідер США Дональд Трамп- ред.) зробив проти "Роснефти" та "Лукойлу", також впливає на такі країни, як Китай та Індія, які стурбовані тим, що санкції США можуть вплинути на них, оскільки вони все ще ведуть бізнес з цими компаніями", - сказав він.

"Це означає, що ми бачимо значні наслідки як першого, так і другого порядку", - додав Рютте.

Кремль розглядає підвищення податків у РФ

Генсек НАТО також зазначив, що у російських медіа вже з'явилися повідомлення про те, що Кремль розглядає можливість підвищення податків - крок, який, за його словами, завжди є непопулярним і свідчить про глибину економічного тиску, який відчуває Кремль.

"Я був політиком, і я знаю, що останнє, що ви хочете зробити, це підвищити податки, тому що це непопулярно серед виборців. Тож якщо Путін зараз перебуває в точці, коли йому доводиться підвищувати податки, це багато говорить про ситуацію в Росії. Війна проти України дійсно впливає на життя росіян", - розповів Рютте.

Вплив на настрої російських еліт і суспільства

За його словами, саме економічний тиск може стати одним із ключових факторів зміни настроїв російського суспільства та еліт щодо продовження війни проти України.

"Зрештою, це, безсумнівно, досягне і еліти в Москві, і люди почнуть телефонувати Путіну та казати: "Так, ми вас підтримуємо, але чи не могли б ви ще раз пояснити, чому це хороша політика?", - зазначив генсек Альянсу.