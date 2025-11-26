Путін через санкції США розглядає непопулярне рішення, - генсек НАТО

Російський диктатор Володимир Путін через санкції США почав розглядати непопулярне рішення. Йдеться про підвищення податків у Росії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив в інтерв'ю El Pais.
Коментуючи запровадження США санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній, Рютте наголосив на їхньому масштабному впливі.
"Це має значний вплив, тому що те, що президент Трамп (лідер США Дональд Трамп- ред.) зробив проти "Роснефти" та "Лукойлу", також впливає на такі країни, як Китай та Індія, які стурбовані тим, що санкції США можуть вплинути на них, оскільки вони все ще ведуть бізнес з цими компаніями", - сказав він.
"Це означає, що ми бачимо значні наслідки як першого, так і другого порядку", - додав Рютте.
Генсек НАТО також зазначив, що у російських медіа вже з'явилися повідомлення про те, що Кремль розглядає можливість підвищення податків - крок, який, за його словами, завжди є непопулярним і свідчить про глибину економічного тиску, який відчуває Кремль.
"Я був політиком, і я знаю, що останнє, що ви хочете зробити, це підвищити податки, тому що це непопулярно серед виборців. Тож якщо Путін зараз перебуває в точці, коли йому доводиться підвищувати податки, це багато говорить про ситуацію в Росії. Війна проти України дійсно впливає на життя росіян", - розповів Рютте.
За його словами, саме економічний тиск може стати одним із ключових факторів зміни настроїв російського суспільства та еліт щодо продовження війни проти України.
"Зрештою, це, безсумнівно, досягне і еліти в Москві, і люди почнуть телефонувати Путіну та казати: "Так, ми вас підтримуємо, але чи не могли б ви ще раз пояснити, чому це хороша політика?", - зазначив генсек Альянсу.
Нагадаємо, у жовтні США оголосили санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ - "Роснефти" і "Лукойл", щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів з Україною.
Нові обмеження з боку Вашингтона стосуються не тільки двох головних компаній РФ, а й 36 дочірніх структур.
Згодом Мінфін США повідомив, що обмеження проти "Роснефти" та "Лукойлу" вже зменшили доходи Москви і, ймовірно, приведуть до скорочення продажу російської нафти в довгостроковій перспективі.
А нещодавно Bloomberg писав, що санкції США почали підривати вплив Путіна на Балканах.