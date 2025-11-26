Путин из-за санкций США рассматривает непопулярное решение, - генсек НАТО

Эффект санкций США

Комментируя введение США санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний, Рютте отметил их масштабное влияние.

"Это имеет значительное влияние, потому что то, что президент Трамп (лидер США Дональд Трамп - ред.) сделал против "Роснефти" и "Лукойла", также влияет на такие страны, как Китай и Индия, которые обеспокоены тем, что санкции США могут повлиять на них, поскольку они все еще ведут бизнес с этими компаниями", - сказал он.

"Это означает, что мы видим значительные последствия как первого, так и второго порядка", - добавил Рютте.

Кремль рассматривает повышение налогов в РФ

Генсек НАТО также отметил, что в российских медиа уже появились сообщения о том, что Кремль рассматривает возможность повышения налогов - шаг, который, по его словам, всегда является непопулярным и свидетельствует о глубине экономического давления, которое испытывает Кремль.

"Я был политиком, и я знаю, что последнее, что вы хотите сделать, это повысить налоги, потому что это непопулярно среди избирателей. Поэтому если Путин сейчас находится в точке, когда ему приходится повышать налоги, это многое говорит о ситуации в России. Война против Украины действительно влияет на жизнь россиян", - рассказал Рютте.

Влияние на настроения российских элит и общества

По его словам, именно экономическое давление может стать одним из ключевых факторов изменения настроений российского общества и элит относительно продолжения войны против Украины.

"В конце концов, это, несомненно, достигнет и элиты в Москве, и люди начнут звонить Путину и говорить: "Да, мы вас поддерживаем, но не могли бы вы еще раз объяснить, почему это хорошая политика?", - отметил генсек Альянса.