"Путин будет привлечен к ответственности": G7 и ООН отреагировали на удар по Кременчугу

Лидеры G7 отметили, что вместе с Украиной оплакивают невинных жертв жестокого и гнусного нападения.

"Неизбирательные нападения на безобидных мирных жителей являются военным преступлением. Президент России Путин и другие виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

Лидеры G7 подтвердили "непреклонную поддержку Украины"

"Мы не успокоимся, пока Россия не закончит свою жестокую и бессмысленную войну с Украиной", - подчеркнули они.

Как сообщает "Укринформ", представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал ужасным ракетный обстрел со стороны России.

"Любое нападение на торговый центр, мягко говоря, ужасно. И это далеко от линии фронта. Никакая гражданская инфраструктура, включающая торговые центры и гражданских лиц, никогда не должна становиться мишенью", - заявил он.

При этом спикер выразил надежду, что переговоры между Россией и Украиной продолжатся.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна осудила запуск российской ракеты, которая попала в ТЦ Кременчуга. Она завила, что за эти действия России придется отвечать.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал ввести санкции против России и прекратить звонить по телефону в Кремль.

Президент Украины отреагировал на ракетный удар по ТРЦ, назвав россиян отмороженными.

Напомним, число погибших в Кременчуге возросло до 16. Также известно о почти 60 раненых.