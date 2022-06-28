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"Путин будет привлечен к ответственности": G7 и ООН отреагировали на удар по Кременчугу

Фото: G7 и ООН отреагировали на удар по Кременчугу (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Артур Родивилов

Лидеры стран G7 осудили ракетный удар по торговому центру в Кременчуге и заявили, что виновные, в том числе президент России Владимир Путин, должны понести ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Большой семерки".

Лидеры G7 отметили, что вместе с Украиной оплакивают невинных жертв жестокого и гнусного нападения.

"Неизбирательные нападения на безобидных мирных жителей являются военным преступлением. Президент России Путин и другие виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

Лидеры G7 подтвердили "непреклонную поддержку Украины"

"Мы не успокоимся, пока Россия не закончит свою жестокую и бессмысленную войну с Украиной", - подчеркнули они.

Как сообщает "Укринформ", представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал ужасным ракетный обстрел со стороны России.

"Любое нападение на торговый центр, мягко говоря, ужасно. И это далеко от линии фронта. Никакая гражданская инфраструктура, включающая торговые центры и гражданских лиц, никогда не должна становиться мишенью", - заявил он.

При этом спикер выразил надежду, что переговоры между Россией и Украиной продолжатся.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна осудила запуск российской ракеты, которая попала в ТЦ Кременчуга. Она завила, что за эти действия России придется отвечать.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал ввести санкции против России и прекратить звонить по телефону в Кремль.

Президент Украины отреагировал на ракетный удар по ТРЦ, назвав россиян отмороженными.

Напомним, число погибших в Кременчуге возросло до 16. Также известно о почти 60 раненых.

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КременчугG7