Путін буде посередником? Трамп зробив заяву про конфлікт між Ізраїлем та Іраном

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль завдав ударів по ядерних і військових об'єктах Ірану. Крім того, країна ліквідувала топ-20 іранських командирів.

У наступні дні протистояння між тривало і триває. Загалом, згідно із заявою армії оборони Ізраїлю, від початку операції було 250 ударів по 720 цілях.

Іран у відповідь запускає хвилі ракет і дронів. Зокрема, цієї ночі у ЗМІ повідомляли про пожежу на НПЗ після атаки, також днями була інформація про інші об'єкти, але водночас страждає і цивільна інфраструктура. Зранку було відомо, що лише за цю ніч в Ізраїлі загинуло 12 мирних мешканців і ще 385 отримали поранення.

Також зазначимо, що вчора між Трампом і Путіним відбулася телефонна розмова. Однією з тем була ситуація на Близькому Сході.

"Розмова тривала приблизно 1 годину. Він, як і я, вважає, що ця війна між Ізраїлем та Іраном має закінчитися, на що я відповів, що його війна також має закінчитися", - зазначив лідер США.

Сьогодні Трамп написав у соцмережах, що Іран та Ізраїль мають укласти угоду. За його словами, зараз відбуваються телефонні дзвінки та зустрічі, і він стверджує, що скоро між Ізраїлем та Іраном буде мир.

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