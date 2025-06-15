Путин будет посредником? Трамп сделал заявление о конфликте между Израилем и Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, глава Кремля Владимир Путин может стать посредником в конфликте Израиля и Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
По словам Трампа, он будет "открыт" для того, чтобы Путин стал посредником.
"Он готов. Он звонил мне по этому поводу. Мы долго говорили об этом", - сказал президент США.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана. Кроме того, страна ликвидировала топ-20 иранских командиров.
В последующие дни противостояние между продолжалось и продолжается. Всего, согласно заявлению армии обороны Израиля, с начала операции было 250 ударов по 720 целям.
Иран в ответ запускает волны ракет и дронов. В частности, этой ночью в СМИ сообщали о пожаре на НПЗ после атаки, также за дни была информация про другие объекты, но при этом страдает и гражданская инфраструктура. Утром было известно, что лишь за эту ночь в Израиле погибло 12 мирных жителей и еще 385 получили ранения.
Также отметим, что вчера между Трампом и Путиным состоялся телефонный разговор. Одной из тем была ситуация на Ближнем Востоке.
"Разговор длился примерно 1 час. Он, как и я, считает, что эта война между Израилем и Ираном должна закончиться, на что я ответил, что его война также должна закончиться", - отметил лидер США.
Сегодня Трамп написал в соцсетях, что Иран и Израиль должны заключить сделку. По его словам, сейчас происходят телефонные звонки и встречи, и он утверждает, что скоро между Израилем и Ираном будет мир.
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